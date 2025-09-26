26 сентября 2025, 16:30

RFI: Полиция Фукусимы задержала трех украинцев в зоне отчуждения

Фото: istockphoto/Askar Karimullin

Полиция японской префектуры Фукусима задержала троих граждан Украины, включая блогера, за незаконное проникновение в пустующий дом в зоне отчуждения. Об этом сообщает Radio France Internationale (RFI).