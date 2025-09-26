Достижения.рф

Полиция японской префектуры Фукусима задержала троих граждан Украины

RFI: Полиция Фукусимы задержала трех украинцев в зоне отчуждения
Фото: istockphoto/Askar Karimullin

Полиция японской префектуры Фукусима задержала троих граждан Украины, включая блогера, за незаконное проникновение в пустующий дом в зоне отчуждения. Об этом сообщает Radio France Internationale (RFI).



По данным издания, нарушители попали в заброшенное жилище в посёлке Окума и вели прямую трансляцию на своём YouTube‑канале. Сотрудники полиции обнаружили и задержали их на месте. Во время допроса задержанные признали вину. Правоохранительные органы продолжают расследование, фигурантам грозит штраф и возможная депортация.

После аварии на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года, вызванной мощным землетрясением и цунами, около 12% территории префектуры закрыли для посещения, а примерно 165 тыс. человек покинули свои дома по эвакуации или добровольно.

Хотя многие районы впоследствии признали безопасными, на отдельных участках по‑прежнему остаётся высокая опасность, в том числе в той зоне, где велась съёмка.

Никита Кротов

