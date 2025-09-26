Российский университет выдал сертификаты едва владеющим русским языком мигрантам
В Костромской области полицейские обнаружили двух граждан Узбекистана, которые едва владели русском языком, но при этом имели свежие языковые сертификаты, выданные Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления в Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Во время проверки выяснилось, что мужчины с трудом могли составить и произнести простейшие фразы на русском, что ставит под сомнение подлинность полученных документов. Похожий случай зафиксировали и в Иркутске, где иностранцы при оформлении патентов предъявляли сертификаты того же вуза, но свободно общаться на русском не могли.
В июле этого года около 70 граждан Китая получили аналогичные справки, несмотря на слабое владение языком. Тогда ректору Игорю Сизову вынесли официальное предписание.
По данным Baza, за последний год в университете прошли тестирование почти 5,5 тысячи иностранцев, из которых сертификаты о знании русского языка получили около четырёх тысяч. Сейчас полиция проводит проверку в учебном заведении, чтобы выяснить детали и масштаб возможных нарушений.
