Российский университет выдал сертификаты едва владеющим русским языком мигрантам

26 сентября 2025, 14:29

Вуз в Бурятии выдал сертификаты едва владеющим русским языком мигрантам

Фото: iStock/shironosov

В Костромской области полицейские обнаружили двух граждан Узбекистана, которые едва владели русском языком, но при этом имели свежие языковые сертификаты, выданные Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления в Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.