Полиция ЮАР нашла неприятный сюрприз в кишечнике крупного крокодила
В Южно‑Африканской Республике из кишечника крупного крокодила извлекли человеческие останки. Правоохранителям пришлось задействовать вертолет, чтобы достать рептилию, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Операция развернулась на реке Комати и оказалась крайне рискованной. Капитан Потгитер десантировался с борта воздушного судна SANParks прямо в реку, кишащую крокодилами. Несмотря на исключительно опасные условия, офицер сумел аккуратно обвязать рептилию тросом.
После того, как животное усыпили и эвакуировали из реки, специалисты провели его осмотр и обнаружили в кишечнике останки, которые незамедлительно направили на ДНК‑анализ.
Предположительно, жертвой крокодила стал 59-летний бизнесмен из провинции Гаутенг. Мужчина пропал без вести в прошлом месяце, а его автомобиль обнаружили застрявшим на мосту в Коматипоорте.
