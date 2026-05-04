Стало известно о перевесе попавшего в ДТП на МКАД грузовика
В столичном дептрансе сообщили новые подробности ДТП на 41-м километре МКАД, в котором пострадали семь человек. По результатам взвешивания грузового автомобиля выявили перевес 15 тонн.
Как уточнили в ведомстве, допустимая масса груженого «КамАЗа» не должна превышать 25 тонн, тогда как весы показали 40 840 килограммов. Ранее сообщалось, что причиной аварии стала неисправность тормозной системы. Уточнялось, что водитель грузовика совершил наезд на стоящие машины. Жертв удалось избежать.
Перед этим серьезная авария произошла на 42-м километре МКАД. Там грузовой автомобиль столкнулся с более чем десятью машинами.
Как информировал источник РЕН ТВ, число пострадавших предварительно оценивалось от трех до пяти человек. На месте инцидента работали оперативные службы.
