Пьяный россиянин избил и задушил сожительницу на юге Москвы

04 мая 2026, 22:06

Обвиняемого в убийстве сожительницы в квартире на юге Москвы отправили в СИЗО

В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.





Как пишет Агентство городских новостей «Москва», возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз.



По версии следствия, 25 апреля в доме на Шипиловском проезде 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапной ссоры нанес своей сожительнице не менее пяти ударов руками в область головы и туловища, после чего задушил женщину. На следующий день злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.





«В ходе допроса он дал признательные показания», — подчеркнули в СК.



