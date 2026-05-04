Пьяный россиянин избил и задушил сожительницу на юге Москвы
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
Как пишет Агентство городских новостей «Москва», возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз.
По версии следствия, 25 апреля в доме на Шипиловском проезде 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапной ссоры нанес своей сожительнице не менее пяти ударов руками в область головы и туловища, после чего задушил женщину. На следующий день злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.
«В ходе допроса он дал признательные показания», — подчеркнули в СК.В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.