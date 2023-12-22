Полиция нагрянула в клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Ивлеевой

Dzurag
21 декабря сотрудники правоохранительных органов посетили московский клуб «Мутабор», где прошла «Почти голая вечеринка» с участием российских знаменитостей, организованная блогером Анастасией Ивлеевой.
Как сообщает телеграм-канал Shot, в клубе планировалось проведение второй части мероприятия, которую могли посетить все желающие. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, заведение проверяли на предмет пропаганды ЛГБТ*. Спустя час силовики собрали необходимые материалы.
После проверки было разрешено пускать гостей. Некоторые посетители поделились, что после недавнего скандала им стало «страшновато» приходить в клуб. При входе в зведение сотрдуники охраны просили посетителей прикрыть оголенные части тела, если такие есть.
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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Алина Юрчак