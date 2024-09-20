Полиция задержала 12 подозреваемых в торговле данными о движении поездов

Фото: МВД России
Полиция задержала 12 жителей Петербурга, которых подозревают в торговле данными о передвижении поездов. По данным МВД, задержанные продавали информацию о движении составов по России и за рубеж. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Задержаны 12 жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в торговле компьютерной информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России», — сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По версии следствия, участники группы создали коммерческую организацию, которая имела десятки заказчиков. Доступ к базе данных оценивали от 500 тысяч до миллиона рублей. Незаконный доход участников группы за весь период оценили в 100 млн рублей.
«Доступ к сведениям о перевозках грузов по территории России предоставлялся в том числе зарубежным клиентам, что могло угрожать транспортной безопасности и привести к разглашению стратегически важной информации», — добавила Ирина Волк.
Задержание и обыски проводили с участием сотрудников ФСБ и Следственного комитета. Четверых фигурантов отправили в изолятор, еще восемь находятся под подпиской о невыезде.
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