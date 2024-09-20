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Задержанный за стрельбу в офисе Wildberries Чичаев может быть бойцом «Ахмата»

20 сентября 2024, 16:50
Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Умар Чичаев, которого взяли за стрельбу в офисе маркетплейса Wildberries, может быть бойцом спецподразделения Рогвардии «Ахмат-1», что базируется в Чеченской республике.


Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на заседание Басманного суда столицы, на котором Чичаев, согласно публикации «МК», сделал соответствующее заявление. Официально информацию о принадлежности Чичаева к спецподразделению росгвардейцев никто не подтверждал.

Со слов подсудимого, которому избирают меру пресечения, он — заместитель командира, а также у него есть супруга и четверо детей. Судья объявил, что судебный процесс проводится в закрытом режиме.

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#россия
#wildberries
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#стрельба
#криминал
#новости
#суд
Хинштейн: грозившему отрезать язык учительнице челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы
20 сентября 2024, 16:17

Фото: istockphoto/blinow61

Челябинец, который грозился отрезать язык учительнице в одной из школ города, может получить до пяти лет лишения свободы, если будет доказан мотив национальной ненависти. Об этом в своем тг-канале написал депутат ГД от Самары Александр Хинштейн. Он уточнил, что по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью можно сесть вплоть до двух лет.
«А если удастся доказать, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти, то его ждет до 5 лет совсем не таборной жизни», — подчеркнул парламентарий.
Хинштейн добавил, что уголовное дело по данному инциденту открыли только после того, как вмешался лично глава СК Александр Бастрыкин.

Мужчина грубо себя вел в отношении учительницы 71-й школы в Челябинске, после чего ее забрали в больницу. В конфликт вмешались сотрудники Росгвардии.

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#мир
#россия
#челябинск
#криминал
#учителя
#школа
#новости
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В Ростовской области цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови»
20 сентября 2024, 15:53

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В станице Тацинской Ростовской области цыгане ворвались в школу. Об этом проинформировал Telegram-канал «Русская Община ZOV».
На записях с камеры наблюдения видно группу подростков, собравшихся в дальнем конце коридора. Из этого места выходит незнакомый мужчина с бородой. На другом видео слышен женский голос, который просит вызвать полицию, а на заднем плане раздаются детские крики.

Мать одного из учеников рассказала, что после конфликта между детьми один из участников вернулся в школу с группой цыган, которые начали угрожать школьникам расправой.

Отец мальчика заявил, что инициатором конфликта стал ребенок цыган. Получив сопротивление, он обратился к старшим членам своего табора.

«В школу ворвался табор, кричали, что хотят русской крови», — поделился он.

Когда россиянин отказался извиняться — такое требование выдвинули цыгане, — один из них повредил его автомобиль. После встречи с представителями «Русской общины» цыгане компенсировали ущерб за поврежденную машину.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили нелегальную партию парфюмерии топовых брендов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
#отец
#мужчина
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Огнеборцы Подмосковья помогают коллегам из ЛНР тушить природные пожары
20 сентября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Подмосковные огнеборцы помогают коллегам из Луганской Народной Республики тушить природные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Подмосковная аэромобильная группировка усилила пожарно-спасательные подразделения ЛНР. Коллеги плечом к плечу борются с огненной стихией и вместе выезжают для проведения аварийно-спасательных работ», – говорится в сообщении.
Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что за сутки на территории республики потушили более 70 пожаров. 17 сентября в Луганской Народной Республике ввели режим чрезвычайной ситуации, так как массовые ландшафтные пожары привели к уничтожению жилых домов. Только в Станично-Луганском районе ЛНР сгорело более 160 домов. В республике погибли четыре человека, шесть пострадали, четверо из них госпитализированы.

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, основную часть природных пожаров удалось потушить. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода.

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#пожары
#природные пожары
#лесные пожары
#подмосковье
#московская область
#лнр
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В Подмосковье обнаружили нелегальную партию парфюмерии топовых брендов
20 сентября 2024, 14:30

Фото: iStock / Mariya Borisova

В Подмосковье обнаружили партию парфюмерии известных брендов на 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Опломбированную фуру, которая ехала из Турции в Белоруссию транзитом через Московскую область, обнаружили в промзоне сотрудники Центральной оперативной таможни.
«Чтобы не платить таможенные платежи за ввоз товара, группа злоумышленников выгрузила 17 тыс. флаконов парфюма и заменила её упаковками жидкого мыла на складе в Лыткарине, где и была задержана», – рассказали представители службы.
Организатором схемы, по данным ФТС, оказался 49-летний уроженец Сирии. По подсчётам ФТС, в результате его противоправных действий в бюджет не поступило 62 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, совершённого группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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#перевозки
#подмосковье
#московская область
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Петербурженка узнала от школьного учителя о съемках 13-летней дочери в порно
Жительница Санкт-Петербурга узнала от учителя о съемках 13-летней дочери в порно
20 сентября 2024, 14:16

Фото: iStock/Pinkypills

Жительница Санкт-Петербурга узнала от классного руководителя о съемках своей 13-летней дочери в порно. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что видео интимного характера было опубликовано в школьном чате. Женщина обратилась в правоохранительные органы, указав в заявлении, что учитель приглашал ее на разговор о ролике.

Подробности о содержании видео и его участниках не уточняются. О произошедшем доложили представителю Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель российской столицы стал фигурантом уголовного дела после того, как правоохранители узнали, что он занимался рассылкой порнографических фотографий несовершеннолетним. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#фото
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«Залез ей в трусы»: мать вырвала маленькую дочь из рук педофила в Ставрополе, что известно
20 сентября 2024, 13:07

Фото: iStock/vadimguzhva

В Ставрополе мужчина в неадекватном состоянии стал приставать к десятилетней девочке на почти пустой улице. К счастью, мать несовершеннолетней успела прийти на помощь и трагедии удалось избежать. Как женщине удалось спасти своего ребенка и что известно о происшествии – читайте в материале «Радио 1».

Нападение на девочку в Ставрополе


Трагические события произошли в Ставрополе 8 марта. Около 17 часов вечера 10-летняя девочка возвращалась от бабушки домой. В какой-то момент матери поступил звонок от дочери. В телефонной трубке женщина услышала мужской голос, который произнес: «Заткнись».

Позже ставропольчанка рассказала журналистам издания «АиФ-СК», что, когда её дочь позвонила ей, она попросила девочку ни в коем случае не отключать связь и вышла к ней навстречу.

Встретиться с дочерью женщине долгое время не удавалось. Уже в ходе следствия выяснилось, что мужчина не давал девочке вырваться, запугивал ее и преграждал путь.

«Он обогнал её, и она развернулась в другую сторону, но он снова оказался впереди. В итоге я увидела какое-то тело, прилепившееся к забору, и кусочек её джинсов. Мужчина прижал ей шею локтем одной рукой, а второй залез ей в трусы. Я отодвинула его и спрятала дочку за себя. Вырвала из его рук. Пока ему что-то говорила, держа по-прежнему телефон в руке, его сфотографировала и отогнала. Я не могла ничего ему сделать, потому что вокруг никого не было, а у меня двое детей, и неизвестно, чем бы всё это могло закончиться», – рассказала мать пострадавшей.

Фото: istock / juriskraulis

Кем оказался педофил


После того, как женщине удалось освободить от насильника свою дочь, она обратилась в правоохранительные органы. Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что на девочку напал 46-летний местный житель с криминальным прошлым.

Ранее мужчина отбывал наказание за разбой и наркотики.

«Его зовут Артём. Речь его была невнятной, вероятно, он находился под наркотическим опьянением. В следственном отделе он заявил, что мы на него наговариваем, но у нас есть записи с камер и результаты экспертиз», — рассказывала мать девочки.
Несовершеннолетняя пережила сильный стресс и сейчас проходит курс терапии у психолога. Она боится выходить на улицу без взрослых и пугается бородатых мужчин.

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#педофилия
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Появились кадры пожара на кабельном заводе в Подольске
SHOT: Опубликовано видео пожара на кабельном заводе в Подольске
20 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/grafoto

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры пожара на кабельном заводе в Подольске.
Уточняется, что огонь охватил 3, 4 этажи и кровлю здания завода. Эвакуировано 30 человек.




Согласно предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Предприятие производит кабели повышенной гибкости, бронированные кабели, а также низкотоксичные кабели для социальных объектов.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл на территории Свердловского участкового лесничества — в одном километре от деревни Соколово городского округа Щёлково. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#подольск
#подмосковье
#мчс
#пожар
#предприятие
#человек
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В Подольске на производстве произошел пожар
МЧС: пожар на производстве произошел в Подольске на площади 3,6 тыс. кв. метров
20 сентября 2024, 12:12

Фото: istock/Nikolay Tsuguliev

В Подольске на производстве произошел пожар. Возгорание охватило площадь в 3,6 тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Сообщается, что инцидент произошел по адресу улица Бронницкая, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые начали борьбу с огнем.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Специалисты работают над ликвидацией возгорания и выяснением причин происшествия.

Ранее сообщалось, что на территории Свердловского участкового лесничества — в одном километре от деревни Соколово городского округа Щёлково произошел пожар. Отмечается, что он был низовым и произошёл из-за действий человека.

До этого стало известно, что в подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров.

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#пожар
#происшествия
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Боевики ВСУ атаковали Энергодар при помощи БПЛА
20 сентября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/NiseriN

Боевики ВСУ ударили по Энергодару в Запорожской области при помощи дронов. Об этом сообщила в тг-канале администрация города.
«Удар беспилотника пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — уточнили там.
Второй дрон был ликвидирован в воздушном пространстве. Руководство города просит людей быть внимательными, осторожными, а также не находиться на открытых пространствах.

Ранее сообщалось, что более опытные боевики ВСУ прикрывались молодежью на фронте. В частности, 18-летних юношей заставляли сдерживать ВС РФ в Донбассе.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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