Задержанный за стрельбу в офисе Wildberries Чичаев может быть бойцом «Ахмата»

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
Умар Чичаев, которого взяли за стрельбу в офисе маркетплейса Wildberries, может быть бойцом спецподразделения Рогвардии «Ахмат-1», что базируется в Чеченской республике.
Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на заседание Басманного суда столицы, на котором Чичаев, согласно публикации «МК», сделал соответствующее заявление. Официально информацию о принадлежности Чичаева к спецподразделению росгвардейцев никто не подтверждал.
Со слов подсудимого, которому избирают меру пресечения, он — заместитель командира, а также у него есть супруга и четверо детей. Судья объявил, что судебный процесс проводится в закрытом режиме.
Читайте также:
Что грозит Бакальчуку, обвиняемому в убийстве после стычки у офиса Wildberries
В компании Wildberries прокомментировали арест Владислава Бакальчука
Стало известно, как повлияло на состояние Бакальчук слияния Wildberries с Russ
Никита Кротов