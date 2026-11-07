Полиция задержала 17-летнего жителя Подмосковья за угон автомобиля на юге Москвы
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Нагатинский Затон задержали 17-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
52-летний москвич оставил машину на ул. Якорной, а позже обнаружил её на Нагатинской набережной. Установлено, что обвиняемый заметил незапертый автомобиль, нашёл ключи под солнцезащитным козырьком, завёл двигатель и проехал несколько кварталов. Когда транспортное средство заглохло, он бросил его и скрылся.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
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