Полиция задержала 17-летнего жителя Подмосковья за угон автомобиля на юге Москвы

07 ноября 2026, 07:29

Фото: Istock/undefined undefined

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Нагатинский Затон задержали 17-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.