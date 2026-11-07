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Россиянин восемь лет насиловал собственную дочь

Жителя Приморья задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Приморском крае задержали 39-летнего жителя города Партизанск, подозреваемого в сексуальном насилии над собственной дочерью. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.



Со слов девочки, все началось, когда ей было четыре года, и продолжалось восемь лет. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что отец якобы насиловал дочь и угрожал ей убийством. Ребенок обратился за помощью с просьбой защитить семью, в которой воспитываются и другие дети. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

«В настоящее время по данному факту следственным комитетом проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции обеспечивают оперативное сопровождение», — передает ведомство.
Ранее сообщалось, что школьница родила от педофила-насильника в Кемеровской области.
Лидия Пономарева

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