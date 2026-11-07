В Ростове-на-Дону пожар на складе масел и пиломатериалов охватил 8 тыс. кв. м
В Ростове-на-Дону вспыхнул мощный пожар на складе, где хранят масла и пиломатериалы. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
Возгорание началось в складском помещении по адресу: ул. Туполева, 16 А. Причину пожара специалисты пока не установили. В МЧС предупредили: огонь может перейти на соседние дома.
В ведомстве подчеркнули, что тушить пожар мешает высокая пожарная нагрузка внутри здания — внутри склада много горючих материалов. По последним сведениям, пожар на складе полимеров удалось локализовать на площади восемь тыс. кв. метров. Спасатели продолжают работать на месте.
Ранее сообщалось о трагедии в Подмосковье. Там пожар унёс жизнь ребёнка, находившегося дома без присмотра.
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