Полиция задержала 19-летнего россиянина за подготовку массового убийства

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В Иркутской области задержали 19-летнего молодого человека, который подозревается в планировании массового убийства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что парень искал в интернете план по совершению убийства. Он собирался совершить массовый расстрел жителей Железногорска-Илимского в общественном месте. Для реализации своего плана он выбрал оружейный магазин, чтобы украсть необходимое оружие. Однако сотрудники правоохранительных органов оперативно раскрыли его намерения и предотвратили совершение преступления.
Полицейские произвели обыски по месту жительства молодого человека. Там были обнаружены молоток, поясной патронаш и очки с красными линзами.
В отношении жителя Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. За попытку совершения массового убийства ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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*признана экстремисткой на территории РФ
Полицейские произвели обыски по месту жительства молодого человека. Там были обнаружены молоток, поясной патронаш и очки с красными линзами.
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*признана экстремисткой на территории РФ
Анастасия Чинкова