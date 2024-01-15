В Азове полицейский застрелил мужчину, который пытался убить сожительницу

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В Азове сотрудник полиции застрелил мужчину, который пытался зарезать свою девушку и её брата. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
По данным издания, вечером 12 января жители дома № 61 на Урицкого услышали крики в одной из квартир и вызвали правоохранителей. Полицейские выбили дверь и застали 43-леьтнего хозяина с ножом во время избиения женщины. Мужчина увидел стражей порядка и наткнулся на одного из полицейских. Мужчина 4 раза ударил ножом в бронежилет, после чего старший сержант выстрелил ему в ноги и грудь. От ранения он погиб на месте.
По факту происшествия возбудили дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД задержали преступника, который убил мужчину и снял происходящее на камеру. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По факту происшествия возбудили дело по статье «Убийство двух и более лиц».
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Алина Юрчак