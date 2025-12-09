Полиция задержала 7 подозреваемых в обороте фальсифицированных лекарств в России

09 декабря 2025, 10:50

Фото: iStock/blinow61

В России задержали семерых подозреваемых в незаконной продаже фальсифицированных лекарств. По предварительным данным, ущерб от их деятельности превышает 200 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.