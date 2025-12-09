Полиция задержала 7 подозреваемых в обороте фальсифицированных лекарств в России
В России задержали семерых подозреваемых в незаконной продаже фальсифицированных лекарств. По предварительным данным, ущерб от их деятельности превышает 200 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что с 2022 года группа организовала канал для ввоза незарегистрированных медикаментов, медицинских изделий и биологически активных добавок. Они активно размещали объявления в интернете, а затем передавали товары покупателям через пункты выдачи в Красногорске и на станциях метро в Москве. Оплата происходила наличными.
Правоохранители уже возбудили уголовное дело и продолжают расследование. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению всех соучастников и выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.
