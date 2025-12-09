В Челябинске жених трижды украл у будущей тёщи драгоценности и сдал в ломбард
В Челябинске полиция задержала 19-летнего жителя города. Молодого человека подозревают в краже драгоценностей. Подробности сообщает УМВД региона.
В полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что у неё пропали золотые украшения. Расследование установило, что к преступлениям причастен жених её дочери.
Выяснилось, что безработный юноша трижды приходил в гости к невесте и каждый раз похищал украшения. После этого он сдавал драгоценности в ломбард. Женщина оценила общий ущерб в 105 тысяч рублей. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «кража». Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
