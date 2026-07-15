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В Орске у жилого дома нашли тело подростка

Фото: медиасток.рф

В Орске у жилого дома нашли труп подростка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.



Местные жители обнаружили тело мальчика вечером 15 июля. По информации ведомства, погибший — несовершеннолетний.

Следователи уже начали доследственную проверку по факту случившегося. Они опрашивают возможных свидетелей и изучают обстоятельства, которые предшествовали трагедии.

Для установления точной причины смерти специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу. Её результаты позволят следователям принять решение о возбуждении уголовного дела. На текущий момент вопрос о возбуждении дела остаётся открытым.

Ольга Щелокова

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