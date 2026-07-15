В Дагестане пенсионер на машине сбил шестилетнего ребёнка на велосипеде
В селе Кумторкалинского района Республики Дагестан автомобиль Lada Kalina совершил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом. Подробности приводит республиканское МВД.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 июля. По информации министерства, местный житель управлял легковым автомобилем и совершил наезд на велосипедиста, который ехал по краю проезжей части.
В результате аварии шестилетний мальчик получил различные телесные повреждения. Медики доставили пострадавшего в Детскую республиканскую клиническую больницу Махачкалы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве подросток пострадал из-за взрыва неизвестного предмета. Сообщается, что взрывная волна повредила ребёнку руку.
Читайте также: