Полиция задержала директора брянской школы, где произошла стрельба

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Правоохранительные органы задержали директора брянской гимназии №5, в которой произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время руководитель учебного заведения находится на допросе в Следственном комитете.
Ранее сообщалось, что причиной инцидента могла быть халатность администрации школы. Так, в гимназии наблюдались недочёты в организации системы безопасности: металлодетекторы при входе не работали, функции охранников выполняла пожилая вахтёр, а договор с охранным предприятием истёк ещё 30 ноября и, возможно, не был продлён.
Уточняется, что директор гимназии возглавила её в 2017 года. По совместительству она является учителем математики.
Напомним, что в четверг утром в брянской гимназии произошла стрельба. Восьмиклассница пронесла в школу охотничье ружье своего отца, из которого произвела несколько выстрелов. В результате, погибла одна ученица, четверо учеников ранены.
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Ранее сообщалось, что причиной инцидента могла быть халатность администрации школы. Так, в гимназии наблюдались недочёты в организации системы безопасности: металлодетекторы при входе не работали, функции охранников выполняла пожилая вахтёр, а договор с охранным предприятием истёк ещё 30 ноября и, возможно, не был продлён.
Напомним, что в четверг утром в брянской гимназии произошла стрельба. Восьмиклассница пронесла в школу охотничье ружье своего отца, из которого произвела несколько выстрелов. В результате, погибла одна ученица, четверо учеников ранены.
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Анастасия Чинкова