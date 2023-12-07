Охранные предприятия отказывались работать с брянской школой

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
В брянской гимназии №5 отсутствовали металлодетекторы, а охранные предприятия отказывались заключать контракт с учебным заведением. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Охраной школы занималась ЧОО «Агентство экскалибур», которой администрация гимназии ежемесячно выплачивала 100 тысяч рублей. Последний договор, имеющийся в открытом доступе, истёк 30 ноября. При этом в школе и ЧОО отказались раскрывать информацию о его продлении.
SHOT вышел на связь с руководителем одного из охранных предприятий, которое уже много лет работает в Брянске. Собеседник рассказал, что ни одна частная компания не хотела заключать договоры с гимназией №5.
По его словам, такое избегание школы происходило из-за халатности руководства, которое не обеспечивало учебную организацию всем необходимым для безопасности. Так, отсутствовали хорошо работающие металлоискатели и турникеты, средства слежения и системы для просмотра камер видеонаблюдения.
В связи с этим, охранным предприятиям приходилось вручную проверять защиту гимназии, но такой метод не является максимально надёжным и гарантирующим безопасность ученикам и сотрудникам.
Также издание отмечает, что отец стрелявшей девочки раньше работал охранником в ЧОПе, которое в том числе занималось и охраной школ.
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SHOT вышел на связь с руководителем одного из охранных предприятий, которое уже много лет работает в Брянске. Собеседник рассказал, что ни одна частная компания не хотела заключать договоры с гимназией №5.
В связи с этим, охранным предприятиям приходилось вручную проверять защиту гимназии, но такой метод не является максимально надёжным и гарантирующим безопасность ученикам и сотрудникам.
Также издание отмечает, что отец стрелявшей девочки раньше работал охранником в ЧОПе, которое в том числе занималось и охраной школ.
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Анастасия Чинкова