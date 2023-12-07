Стало известно, как школьница прошла с ружьём через металлодетектор в Брянске

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
В брянской гимназии, в которой произошла стрельба, не работала рамка металлодетектора. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения оперативных служб.
Отмечается, что на входе в учебное заведение стоит рамка металлодетектора, однако восьмиклассница смогла пронести большой нож в обуви и охотничье ружьё своего отца, из которого потом убила одноклассницу и ранила четверых учеников.
Собеседник агентства рассказал, что металлодетектор был выключен, а на входе просто дежурил охранник.
При этом посторонних в школу не пускают, то же касается и родителей. Таким образом, если ребёнок что-то забыл, то передать напрямую не получится.
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Собеседник агентства рассказал, что металлодетектор был выключен, а на входе просто дежурил охранник.
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Анастасия Чинкова