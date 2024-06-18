Полиция задержала двух мужчин, открывших стрельбу в подмосковном кафе

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух уроженцев Северного Кавказа 25 и 28 лет задержали подмосковные полицейские по подозрению в хулиганстве: по данным следствия, мужчины устроили драку с охранниками в кафе во Фрязине и открыли по ним стрельбу, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Инцидент произошёл в кафе на Московской улице. Между двумя посетителями и охранниками произошёл конфликт, который перерос в драку, а затем посетители достали пистолет, выстелили в сторону одного из охранников и скрылись», — говорится в сообщении.Полиция задержала подозреваемых по их месту жительства — в Люберцах и Москве. Выяснилось, что одного из них ранее судили за грабёж. А у другого при личном досмотре изъяли травматический пистолет и патроны к нему. Оружие отправлено на экспертизу.
Против задержанных завели дело по статье «Хулиганство» и оставили под стражей до суда.
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