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Полиция задержала двух мужчин, открывших стрельбу в подмосковном кафе

18 июня 2024, 09:22

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Двух уроженцев Северного Кавказа 25 и 28 лет задержали подмосковные полицейские по подозрению в хулиганстве: по данным следствия, мужчины устроили драку с охранниками в кафе во Фрязине и открыли по ним стрельбу, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Инцидент произошёл в кафе на Московской улице. Между двумя посетителями и охранниками произошёл конфликт, который перерос в драку, а затем посетители достали пистолет, выстелили в сторону одного из охранников и скрылись», — говорится в сообщении.
Полиция задержала подозреваемых по их месту жительства — в Люберцах и Москве. Выяснилось, что одного из них ранее судили за грабёж. А у другого при личном досмотре изъяли травматический пистолет и патроны к нему. Оружие отправлено на экспертизу.



Против задержанных завели дело по статье «Хулиганство» и оставили под стражей до суда.

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Стало известно о третьем заложнике при захвате ростовского СИЗО
SHOT: при захвате СИЗО в Ростове заложник заблокировал путь в хранилище оружия
18 июня 2024, 09:35

Фото: istock / OlFedv

При захвате СИЗО-1 в Ростове-на-Дону был третий заложник, который заблокировал террористам доступ к оружейной комнате. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что третьим заложником оказался 31-летний начальник оперативного отдела Константин Гороха. Он вступил с захватчиками в схватку, получил ножевое ранение в руку. Однако смог вырваться и заблокировать все двери, через которые террористы могли попасть в основной корпус, а через него — к оружейной комнате и камерам других заключённых.

Напомним, что 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Они требовали оружие, машину и возможность уехать из СИЗО. В ходе проведения специальной операции преступники были ликвидированы. При обыске был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, а также бытовые предметы.

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#фсин
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#рф
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На Крымском мосту после временной приостановки возобновлено движение транспорта
18 июня 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Apriori1

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обе стороны. Перекрывали движение всего на 39 минут.
Как сообщили в телеграм-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, движение было приостановлено 18 июня в 0:08 минут по московскому времени. Водителей, находящихся на мосту и в зон досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автомобилей по Крымскому мосту время от времени приостанавливают. Это необходимо для соблюдения мер безопасности.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв отметил, как изменилась риторика киевских спецслужб и военных после того, как они осознали, что Крымский мост совсем не является такой лёгкой целью, как им казалось сначала. Например, представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, так как он не имеет стратегического значения.

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#движение
#крымский киев
#безопасность
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Губернатор Голубев: Риска распространения пожара а Азове на другие объекты нет
18 июня 2024, 07:58

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Азовском районе Ростовской области пожарные борются с возгоранием резервуара с нефтепродуктами. Риск распространения огня на другие объекты отсутствует, так как пожар удалось локализовать.
Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале он также добавил, что к месту инцидента направлен пожарный поезд. Всего в тушении огня задействовано 73 человека из личного состава и 21 единица специальной техники.

Ранее во вторник, 18 июня, пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила о том, что пожарные ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, возникшее в результате атаки украинского беспилотника. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Голубев уточнил, что специалисты лаборатории Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг окружающей среды. В настоящее время превышения допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не зарегистрировано. Угрозы для местных жителей нет.

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#ростовская область
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Во Владивостоке арестовали четверых мигрантов, подозреваемых в изнасиловании девушки
Во Владивостоке мигрантов, подозреваемых в изнасиловании, отправили в СИЗО
18 июня 2024, 06:43

Фото: istock / Diy1

Суд во Владивостоке отправил под стражу четверых мигрантов из страны Средней Азии по подозрению в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке. Об этом сообщил представитель СУСК РФ по Приморскому краю в беседе с РИА Новости.
До этого стало известно, что мужчины изнасиловали девушку вблизи кафе в районе бухты Лазурная. Преступники угрожали жертве ножом.

В аэропорту Владивостока были задержаны четверо граждан Узбекистана, планировавшие покинуть территории России. Ещё одного подозреваемого задержали на территории Владивостока.

«Всем четверым стража», — заявил представитель СУСК журналистам.
Отмечается, что у всех обвиняемых выявлено отсутствие законных оснований нахождения на территории России, срок пребывания истек.

Ранее сообщалось, что челябинский маньяк, который 14 лет удерживал женщину в плену, не признал свою вину в суде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#кафе
#преступники
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#новости
#рф
#изнасилование
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Мужчина снял презерватив во время секса и попал в тюрьму на четыре года
В Британии мужчину приговорили к тюрьме за секс без презерватива
18 июня 2024, 06:12

Фото: istock / BrianAJackson

В Великобритании признали виновным мужчину, который договорился с женщиной о защищенном сексе, но затем тайком снял презерватив. Об этом информирует радиостанция LBC.
39-летнего Гая Мукенди из Лондона арестовали 9 мая 2023 года после обвинений в изнасиловании. Оказалось, что несмотря на договор о безопасном сексе, Мукенди снял средство контрацепции во время интима, не предупредив женщину. Такие действия по законам Англии и Уэльса приравниваются к изнасилованию.

В суде представили результаты медэкспертизы и скриншоты сообщений, которые обвиняемый отправлял пострадавшей в мессенджере. В частности, после произошедшего мужчина извинялся перед партнершей за свои действия. Помимо этого, он сказал, что поступил так, «потому что давно не занимался сексом», но позже удалил это сообщение.

Мужчину признали виновным 2 апреля и отправили тюрьму на 4 года и 3 месяца.

Ранее сообщалось, что участника группового секса на пляже в Сочи выдворили из России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#договор
#мужчина
#секс
#суд
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Арестованный замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
Замминистра обороны Иванов владел авто с номерами за шесть млн рублей
18 июня 2024, 05:27

Фото: РИА Новости

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, был владельцем люксовых автомобилей. Об этом информирует РИА Новости.
Как следует из его декларации о доходах, изученной изданием, Иванов владел внедорожником Chevrolet Suburban с закрепленными номерами серии ААА региона 77, а также машиной Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77.

Итоговая стоимость этих номеров превышает 6 миллионов рублей, следует из данных базы по продаже государственных номеров.

Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Следствие считает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ

Ранее стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный Иванов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следствие
#новости
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В Подмосковье у кальянной произошла массовая драка со стрельбой
Shot: массовая драка со стрельбой произошла около кальянной в Подмосковье
18 июня 2024, 02:20

Фото: istock / A_N

Возле кальянной в Солнечногорске Московской области произошла массовая драка со стрельбой.
Как сообщает Телеграм-канал Shot, примерно в 00:40 очевидец услышал громкие крики около кальянной-бара «Гараж» в рабочем посёлке Андреевка. Как утверждает свидетель происходящего, в драке принимало участие порядка 30 человек. Также местные жители услышали 3–4 выстрела.

Причины потасовки на данный момент неизвестны. Также нет сведений о пострадавших

На место инцидента выдвинулись сотрудники МВД.

Ранее в Башкирии был задержан агрессивный мужчина, который напал на стариков в Нефтекамске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#гараж
#жители
#человек
#сотрудники
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Скончался режиссер Большого театра Валерий Федоренко
18 июня 2024, 00:11

Фото: istock / jorgeantonio

Режиссёр Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил Телеграм-канал ГАБТа.
«17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 – 17.06.2024), режиссёр Камерной сцены им. Б. А. Покровского», — сказано в сообщении.
В театре выразили соболезнований родным и близким Федоренко и добавили, что дату и место прощания объявят позже.

Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию. После этого отучился в ГИТИСе на факультете музыкального театра. В 1996 году стал солистом (бас), в 2011 — режиссером Камерного музыкального театра, в 2018 — режиссером Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра. С 2014 года — член попечительского совета культурного фонда «Алые паруса».

Ранее стало известно, что уехавший в США продюсер «Ласкового мая» забросил могилу сына. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
#театр
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Украинскому полковник избрали меру пресечения за приказ сбить российский самолет
Полковнику ВСУ, который приказал сбить русский самолет, избрали меру пресечение
17 июня 2024, 23:54

Фото: istock / Zolnierek

Суд в Москве заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана, который отдал приказ сбить российский самолет. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
По данным следствия, 23 февраля 2024 года самолет Воздушно-космических сил РФ патрулировал российское воздушное пространство, при этом украинский офицер был осведомлен, что воздушное судно не было предназначено для военных действий и безоружно. Дзяман приказал открыть огонь и ликвидировать самолет — погибли 10 членов экипажа.

Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 УК РФ («Теракт, повлекший причинение смерти человеку»). Украинец объявлен в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ «Чех» спас икону в ДНР и чудом выжил под обстрелом ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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