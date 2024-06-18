Мужчина снял презерватив во время секса и попал в тюрьму на четыре года

Суд во Владивостоке отправил под стражу четверых мигрантов из страны Средней Азии по подозрению в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке. Об этом сообщил представитель СУСК РФ по Приморскому краю в беседе с РИА Новости.