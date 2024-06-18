Мужчина снял презерватив во время секса и попал в тюрьму на четыре года

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В Великобритании признали виновным мужчину, который договорился с женщиной о защищенном сексе, но затем тайком снял презерватив. Об этом информирует радиостанция LBC.
39-летнего Гая Мукенди из Лондона арестовали 9 мая 2023 года после обвинений в изнасиловании. Оказалось, что несмотря на договор о безопасном сексе, Мукенди снял средство контрацепции во время интима, не предупредив женщину. Такие действия по законам Англии и Уэльса приравниваются к изнасилованию.
В суде представили результаты медэкспертизы и скриншоты сообщений, которые обвиняемый отправлял пострадавшей в мессенджере. В частности, после произошедшего мужчина извинялся перед партнершей за свои действия. Помимо этого, он сказал, что поступил так, «потому что давно не занимался сексом», но позже удалил это сообщение.
Мужчину признали виновным 2 апреля и отправили тюрьму на 4 года и 3 месяца.
Ранее сообщалось, что участника группового секса на пляже в Сочи выдворили из России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В суде представили результаты медэкспертизы и скриншоты сообщений, которые обвиняемый отправлял пострадавшей в мессенджере. В частности, после произошедшего мужчина извинялся перед партнершей за свои действия. Помимо этого, он сказал, что поступил так, «потому что давно не занимался сексом», но позже удалил это сообщение.
Мужчину признали виновным 2 апреля и отправили тюрьму на 4 года и 3 месяца.
Ранее сообщалось, что участника группового секса на пляже в Сочи выдворили из России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак