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Мужчина снял презерватив во время секса и попал в тюрьму на четыре года

В Британии мужчину приговорили к тюрьме за секс без презерватива
18 июня 2024, 06:12
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

В Великобритании признали виновным мужчину, который договорился с женщиной о защищенном сексе, но затем тайком снял презерватив. Об этом информирует радиостанция LBC.
39-летнего Гая Мукенди из Лондона арестовали 9 мая 2023 года после обвинений в изнасиловании. Оказалось, что несмотря на договор о безопасном сексе, Мукенди снял средство контрацепции во время интима, не предупредив женщину. Такие действия по законам Англии и Уэльса приравниваются к изнасилованию.

В суде представили результаты медэкспертизы и скриншоты сообщений, которые обвиняемый отправлял пострадавшей в мессенджере. В частности, после произошедшего мужчина извинялся перед партнершей за свои действия. Помимо этого, он сказал, что поступил так, «потому что давно не занимался сексом», но позже удалил это сообщение.



Мужчину признали виновным 2 апреля и отправили тюрьму на 4 года и 3 месяца.

Ранее сообщалось, что участника группового секса на пляже в Сочи выдворили из России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#договор
#мужчина
#секс
#суд
Во Владивостоке арестовали четверых мигрантов, подозреваемых в изнасиловании девушки
Во Владивостоке мигрантов, подозреваемых в изнасиловании, отправили в СИЗО
18 июня 2024, 06:43

Фото: istock / Diy1

Суд во Владивостоке отправил под стражу четверых мигрантов из страны Средней Азии по подозрению в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке. Об этом сообщил представитель СУСК РФ по Приморскому краю в беседе с РИА Новости.
До этого стало известно, что мужчины изнасиловали девушку вблизи кафе в районе бухты Лазурная. Преступники угрожали жертве ножом.

В аэропорту Владивостока были задержаны четверо граждан Узбекистана, планировавшие покинуть территории России. Ещё одного подозреваемого задержали на территории Владивостока.

«Всем четверым стража», — заявил представитель СУСК журналистам.
Отмечается, что у всех обвиняемых выявлено отсутствие законных оснований нахождения на территории России, срок пребывания истек.

Ранее сообщалось, что челябинский маньяк, который 14 лет удерживал женщину в плену, не признал свою вину в суде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#кафе
#преступники
#мужчины
#новости
#рф
#изнасилование
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Арестованный замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
Замминистра обороны Иванов владел авто с номерами за шесть млн рублей
18 июня 2024, 05:27

Фото: РИА Новости

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, был владельцем люксовых автомобилей. Об этом информирует РИА Новости.
Как следует из его декларации о доходах, изученной изданием, Иванов владел внедорожником Chevrolet Suburban с закрепленными номерами серии ААА региона 77, а также машиной Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77.

Итоговая стоимость этих номеров превышает 6 миллионов рублей, следует из данных базы по продаже государственных номеров.

Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Следствие считает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ

Ранее стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный Иванов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
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#следствие
#новости
#тимур иванов
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В Подмосковье у кальянной произошла массовая драка со стрельбой
Shot: массовая драка со стрельбой произошла около кальянной в Подмосковье
18 июня 2024, 02:20

Фото: istock / A_N

Возле кальянной в Солнечногорске Московской области произошла массовая драка со стрельбой.
Как сообщает Телеграм-канал Shot, примерно в 00:40 очевидец услышал громкие крики около кальянной-бара «Гараж» в рабочем посёлке Андреевка. Как утверждает свидетель происходящего, в драке принимало участие порядка 30 человек. Также местные жители услышали 3–4 выстрела.

Причины потасовки на данный момент неизвестны. Также нет сведений о пострадавших

На место инцидента выдвинулись сотрудники МВД.

Ранее в Башкирии был задержан агрессивный мужчина, который напал на стариков в Нефтекамске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#драка
#мвд
#гараж
#жители
#человек
#сотрудники
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Скончался режиссер Большого театра Валерий Федоренко
18 июня 2024, 00:11

Фото: istock / jorgeantonio

Режиссёр Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил Телеграм-канал ГАБТа.
«17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 – 17.06.2024), режиссёр Камерной сцены им. Б. А. Покровского», — сказано в сообщении.
В театре выразили соболезнований родным и близким Федоренко и добавили, что дату и место прощания объявят позже.

Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию. После этого отучился в ГИТИСе на факультете музыкального театра. В 1996 году стал солистом (бас), в 2011 — режиссером Камерного музыкального театра, в 2018 — режиссером Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра. С 2014 года — член попечительского совета культурного фонда «Алые паруса».

Ранее стало известно, что уехавший в США продюсер «Ласкового мая» забросил могилу сына. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
#театр
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Украинскому полковник избрали меру пресечения за приказ сбить российский самолет
Полковнику ВСУ, который приказал сбить русский самолет, избрали меру пресечение
17 июня 2024, 23:54

Фото: istock / Zolnierek

Суд в Москве заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана, который отдал приказ сбить российский самолет. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
По данным следствия, 23 февраля 2024 года самолет Воздушно-космических сил РФ патрулировал российское воздушное пространство, при этом украинский офицер был осведомлен, что воздушное судно не было предназначено для военных действий и безоружно. Дзяман приказал открыть огонь и ликвидировать самолет — погибли 10 членов экипажа.

Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 УК РФ («Теракт, повлекший причинение смерти человеку»). Украинец объявлен в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ «Чех» спас икону в ДНР и чудом выжил под обстрелом ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#самолет
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РФ передала доказательства непричастности к крушению МН17 в ИКАО
17 июня 2024, 23:11

Фото: istock / Sergey Tinyakov

Российская Федерация представила Международной организации гражданской авиации (ИКАО) доказательства непричастности к крушению «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. Такое заявление сделал помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис, информирует ТАСС.
«Мы представили ИКАО большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ИКАО и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17», — отметил Грунис.
До этого МИД РФ заявил, что Москва останавливает участвовать в споре с Австралией и Нидерландами, который связан с крушением «Боинга» MH17 в Донбассе.

Напомним, речь идет о крушении самолета Malaysia Airlines, выполнявшим рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту граждане погибли.

Ранее стало известно, что Разбившийся в Северной Осетии самолет участвовал в СВО и в войне в Сирии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#крушение
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В Нахабино мигрант избил мужчину за замечание
17 июня 2024, 19:17

Фото: iStock/Fedorovekb

В Нахабино мигрант поджёг тополиный пух, а после избил молодого человека за то, что он сделал ему замечание.
Об этом сообщает Царьград со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, 30-летний парень прогуливался с девушкой по улице и увидел, как мигрант из Средней Азии поджигает тополиный пух. Он сделал приезжему замечание и предостерёг, что подобные действия могут привести к крупному пожару. Тогда мигрант начал избивать мужчину, а после сбежал.

Пострадавший сразу же обратился в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующую проверку.

Ранее сообщалось, что в Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец.

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В Казани отец избил своего сына около подъезда до полуобморочного состояния
Омбудсмен Волынец: избивший ребенка в Казани отец понесет заслуженное наказание
17 июня 2024, 17:36

Фото: iStock/mactrunk

Отец избил собственного сына до полуобморочного состояния у подъезда жилого дома в Казани. Теперь мужчину могут лишить родительских прав. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Мужчина начал избивать ребёнка на глазах у дочери и жены. После нескольких ударов мальчик упал на землю и начал трястись. На крики и плач мужчина не реагировал.

Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, а отца хотят лишить родительских прав.

«Ужасно, что подобное поведение допускает родной отец в отношении своего же сына. Конечно же, здесь стоит поднимать вопрос о лишении родительских прав за жестокое обращение с ребенком», — заявила омбудсмен в беседе с NEWS.ru.

Она подчеркнула, что мужчина должен быть наказан за избиение ребёнка по всей строгости закона.

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СК: киллеры пытались расстрелять директора подмосковного рынка во время ДТП
17 июня 2024, 16:42

Фото: iStock/Diy13

Киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном — покушение заказал его компаньон. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Москве.
ЧП произошло в феврале этого года. В районе Павловского Посада убийцы спровоцировали аварию, врезавшись в машину директора рынка на ВАЗ-2107. После чего они пытались застрелить мужчину, но ему удалось выжить с ранениями в шее и руке.

Согласно информации следствия, задержали пятерых подозреваемых. Часть из преступников была обнаружена в Краснодарском крае. Заказчиком преступления выступил компаньон пострадавшего. Убийцам обещали вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей.

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