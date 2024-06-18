Во Владивостоке арестовали четверых мигрантов, подозреваемых в изнасиловании девушки

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Суд во Владивостоке отправил под стражу четверых мигрантов из страны Средней Азии по подозрению в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке. Об этом сообщил представитель СУСК РФ по Приморскому краю в беседе с РИА Новости.
До этого стало известно, что мужчины изнасиловали девушку вблизи кафе в районе бухты Лазурная. Преступники угрожали жертве ножом.
В аэропорту Владивостока были задержаны четверо граждан Узбекистана, планировавшие покинуть территории России. Ещё одного подозреваемого задержали на территории Владивостока.
Ранее сообщалось, что челябинский маньяк, который 14 лет удерживал женщину в плену, не признал свою вину в суде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В аэропорту Владивостока были задержаны четверо граждан Узбекистана, планировавшие покинуть территории России. Ещё одного подозреваемого задержали на территории Владивостока.
«Всем четверым стража», — заявил представитель СУСК журналистам.Отмечается, что у всех обвиняемых выявлено отсутствие законных оснований нахождения на территории России, срок пребывания истек.
Ранее сообщалось, что челябинский маньяк, который 14 лет удерживал женщину в плену, не признал свою вину в суде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак