Появилось видео крупного пожара в Химках

Фото: iStock/Distortion Media
Очевидцы сняли на видео гигантский столб черного дыма над предприятием в подмосковных Химках, где произошел крупный пожар. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».
Отмечается, что огонь распространился по крыше предприятия. Над ней поднимается мощный столб дыма высотой сотни метров.
В результате происшествия пострадавших нет. Уточняется, что площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров.
В настоящее время есть угроза взрыва газовых баллонов, которые находятся внутри здания.
Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начался после атаки украинского дрона, в ночь на 9 июля, потушили спустя сутки.
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В результате происшествия пострадавших нет. Уточняется, что площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров.
В настоящее время есть угроза взрыва газовых баллонов, которые находятся внутри здания.
Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начался после атаки украинского дрона, в ночь на 9 июля, потушили спустя сутки.
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Екатерина Коршунова