Полиция задержала Эбо Ноя, который строил ковчеги для потопа в Рождество
Полиция Ганы задержала самопровозглашенного «пророка» Эбо Ноя, который последние несколько месяцев сеял панику в стране, обещая всемирный потоп в Рождество. Об этом сообщает портал MyJoyOnline.
Мужчину арестовали 31 декабря. В августе прошлого года он объявил, что Бог велел ему создать 10 современных ковчегов, чтобы спасти человечество от трёхлетнего потопа. Эбо Ной утверждал, что его вызовут дожди, которые должны были начаться на Рождество.
Несколько месяцев 30-летний мужчина размещал в социальных сетях видеоролики, где он в рваной одежде руководил строительством деревянных судов. Когда потоп не начался на Рождество, «пророк» сообщил, что его молитвы и трёхнедельный пост убедили Бога перенести наводнение. В конце декабря Эбо Ной появился на сцене во время концерта рэпера Sarkodie и призвал зрителей радоваться, так как конец света отложен.
