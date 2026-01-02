Полиция задержала Эбо Ноя, который строил ковчеги для потопа в Рождество

02 января 2026, 08:10

Полиция Ганы задержала Эбо Ноя, который строил ковчеги для потопа в Рождество

Фото: iStock/Rawf8

Полиция Ганы задержала самопровозглашенного «пророка» Эбо Ноя, который последние несколько месяцев сеял панику в стране, обещая всемирный потоп в Рождество. Об этом сообщает портал MyJoyOnline.