В Благовещенске оставшиеся от праздничного салюта «бомбочки» взорвались в руках у ребенка
Имамеев: В Благовещенске ребенок лишился пальцев из-за взрыва «бомбочек» от фейерверка
В Благовещенске ребенок нашел остатки новогоднего салюта, которые сдетонировали него в руках. Мальчик лишился нескольких пальцев, пишет РЕН ТВ со ссылкой личный блог мэра города Олега Имамеева.
Отмечается, что пострадавший во время гуляния нашел «бомбочки», оставшиеся после праздничных фейерверков. Ребенок подобрал их, поскольку не осознавал опасность в полной мере. В результате случился взрыв.
Экстренная операция не помогла мальчику сохранить пальцы. Имамеев подчеркнул, что использование пиротехники несовершеннолетними категорически запрещено, и призвал родителей провести с детьми серьезные разъяснительные беседы на эту тему.
«Друзья, впереди еще целых 10 дней новогодних праздников и я хочу, чтобы эти дни для каждой семьи прошли по-настоящему радостно и, самое главное, безопасно», — указал он.Также Имамеев предупредил жителей о серьезных рисках при покупке пиротехники у случайных уличных продавцов, поскольку такая продукция часто не имеет необходимых сертификатов и может храниться с нарушением всех норм.