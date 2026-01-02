В Благовещенске оставшиеся от праздничного салюта «бомбочки» взорвались в руках у ребенка

02 января 2026, 06:51

Имамеев: В Благовещенске ребенок лишился пальцев из-за взрыва «бомбочек» от фейерверка

Фото: iStock/Svetlanais

В Благовещенске ребенок нашел остатки новогоднего салюта, которые сдетонировали него в руках. Мальчик лишился нескольких пальцев, пишет РЕН ТВ со ссылкой личный блог мэра города Олега Имамеева.





Отмечается, что пострадавший во время гуляния нашел «бомбочки», оставшиеся после праздничных фейерверков. Ребенок подобрал их, поскольку не осознавал опасность в полной мере. В результате случился взрыв.





«Друзья, впереди еще целых 10 дней новогодних праздников и я хочу, чтобы эти дни для каждой семьи прошли по-настоящему радостно и, самое главное, безопасно», — указал он.