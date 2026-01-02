Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в калифорнийском отеле
Дочь голливудского актёра Томми Ли Джонса обнаружили мёртвой в Калифорнии. О смерти 34-летней Виктории пишет портал TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Тело погибшей нашли в первые часы нового года, около 04:00 утра по местному времени. Женщина скончалась в одном из номеров отеля в Сан-Франциско. Полиция прибыла на место инцидента после вызова, поступившего от персонала заведения.
Медики констатировали смерть Виктории, но причину, по которой она погибла, еще не установили. Также в материале указано, что приехавший в отель судмедэксперт уже провёл первичное расследование.
Ранее сообщалось, что московский суд решил заключить под стражу замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в мошенничестве особо крупного размера.
Читайте также: