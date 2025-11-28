Полиция задержала фигуранта по делу о расправе над милиционером и его женой в 90-х в Москве
В Москве сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление, в результате которого в 1999 году погибли сотрудник милиции и его жена.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, добавив видео с задержанным подозреваемым.
На записи мужчина рассказывает, что пришел к знакомому и спросил его о «поклепе», который тот на него возводит. В ответ хозяин квартиры начал кричать и обвинил его в работе на милицию. Подозреваемый, в свою очередь, открыл огонь из пистолета, убив как знакомого, так и его супругу.
Фигуранта задержали на проспекте 60-летия Октября в Москве. У него уже есть судимость, отметила Волк.
Читайте также: