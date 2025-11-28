Полиция задержала фигуранта по делу о расправе над милиционером и его женой в 90-х в Москве

28 ноября 2025, 18:40

Полиция задержала застрелившего в Москве милиционера и его супругу в 1999 году

Фото: istockphoto/Chalabala

В Москве сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление, в результате которого в 1999 году погибли сотрудник милиции и его жена.