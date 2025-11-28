Турист оказался за бортом круизного лайнера для взрослых и пропал по пути на Канары

28 ноября 2025, 18:15

Sun: Оказавшийся за бортом пассажир лайнера Marella Explorer 2 пропал без вести

Фото: istockphoto/Rawpixel

Турист, путешествующий на круизном лайнере компании TUI, упал за борт во время рейса на Канары и пропал без вести. Об этом сообщает издание The Sun.