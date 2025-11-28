Турист оказался за бортом круизного лайнера для взрослых и пропал по пути на Канары
Турист, путешествующий на круизном лайнере компании TUI, упал за борт во время рейса на Канары и пропал без вести. Об этом сообщает издание The Sun.
Инцидент произошел на 14-палубном судне Marella Explorer 2, которое предназначалось исключительно для взрослых пассажиров и направлялось из Мадейры (Португалия) к Канарским островам (Испания).
Капитан судна подал сигнал тревоги и снизил скорость до минимума в попытке спасти человека. На происшествие также отреагировала немецкая яхта.
На борту лайнера проверили камеры видеонаблюдения, в воду выпустили спасательные буи и развернули бригаду экстренного реагирования. Однако сейчас пассажира так и не нашли. Поисковая операция продолжается. Судно вернулось в порт отправления на испанском острове Тенерифе.
