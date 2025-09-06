Полиция задержала хакера в российском городе

06 сентября 2025, 16:39

МВД: Разработавшего вирус для доступа к банковским счетам хакера взяли в Рязани

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Рязани задержан мужчина, подозреваемый в создании вредоносной программы для доступа к банковским счетам — об этом сообщает МВД РФ.