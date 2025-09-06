Полиция задержала хакера в российском городе
В Рязани задержан мужчина, подозреваемый в создании вредоносной программы для доступа к банковским счетам — об этом сообщает МВД РФ.
По данным полиции, ранее судимый злоумышленник с помощью написанного им компьютерного вируса получил доступ к счетам клиентов одного из российских банков и оформив три виртуальных счёта на жителей Самарской области, Хабаровского края и Республики Татарстан пытался вывести средства.
При обыске у него изъяли около 400 тысяч рублей, которые, по версии следствия, могли быть получены преступным путём, а также технические средства, мобильные телефоны и SIM‑карты. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных программ) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, проверка продолжается.
