МВД составило портрет жертвы дистанционных мошенников

06 сентября 2025, 05:23

Фото: iStock/JuYochi

Типичной жертвой дистанционных мошенников в России стал социально активный человек, имеющий постоянную работу, финансовые накопления и положительную кредитную историю, сообщили в пресс-центре МВД России.





Как ТАСС выяснили в пресс-центре МВД РФ, психологический портрет типичного потерпевшего от дистанционного хищения значительно изменился за последнее время. Если ранее жертвами чаще становились пожилые и социально незащищенные граждане, то сейчас мошенники целенаправленно выбирают финансово грамотных и активных людей.





«В настоящее время это социально активный гражданин в возрасте 30-70 лет, имеющий постоянную работу, активную жизненную позицию, лояльно относящийся к государству и готовый оказывать содействие», — пояснили в пресс-центре ведомства.