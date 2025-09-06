МВД составило портрет жертвы дистанционных мошенников
Типичной жертвой дистанционных мошенников в России стал социально активный человек, имеющий постоянную работу, финансовые накопления и положительную кредитную историю, сообщили в пресс-центре МВД России.
Как ТАСС выяснили в пресс-центре МВД РФ, психологический портрет типичного потерпевшего от дистанционного хищения значительно изменился за последнее время. Если ранее жертвами чаще становились пожилые и социально незащищенные граждане, то сейчас мошенники целенаправленно выбирают финансово грамотных и активных людей.
«В настоящее время это социально активный гражданин в возрасте 30-70 лет, имеющий постоянную работу, активную жизненную позицию, лояльно относящийся к государству и готовый оказывать содействие», — пояснили в пресс-центре ведомства.Особенностью таких жертв является наличие сбережений и положительной кредитной истории, что делает их привлекательными целями для преступников.
Эксперты связывают изменение портрета жертвы с эволюцией методов мошенничества. Если раньше основные схемы включали «банковские звонки» о блокировке счетов, то сейчас преступники используют более изощренные методы: фишинговые сайты, инвестиционные платформы-однодневки и социальную инженерию в мессенджерах. По данным ЦБ РФ, в 2024 году более 70% успешных мошенничеств происходило через социальные сети и мессенджеры.