Мошенники придумали новый способ развода россиян через «Госуслуги»

06 сентября 2025, 13:44

РИА Новости: Мошенники используют поддельного бота «Госуслуг» для развода людей

Фото: istockphoto/Aleksej Sarifulin

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием поддельных рабочих чатов и мнимого официального бота «Госуслуг». Об этом стало известно 6 сентября.