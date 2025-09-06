Мошенники придумали новый способ развода россиян через «Госуслуги»
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием поддельных рабочих чатов и мнимого официального бота «Госуслуг». Об этом стало известно 6 сентября.
По информации «РИА Новости», злоумышленники создают рабочие чаты якобы от имени руководителей, просят сотрудников перевести архивы на электронные носители и удалить из системы уволенных работников. Затем для «подтверждения данных» жертвам предлагают воспользоваться неким «официальным» ботом «Госуслуг» в Telegram: перейти по ссылке, активировать бота и ввести номер телефона.
На указанный номер приходит шестизначный SMS‑код, который мошенники просят переслать в чат или в личном сообщении, объясняя, что без него процесс оцифровки не завершится. После получения кода злоумышленники получают полный доступ к личному кабинету на «Госуслугах».
Ранее, 5 сентября, в МВД России предупредили о другой схеме: мошенники рассылают пенсионерам SMS‑уведомления якобы от Пенсионного фонда о «последнем напоминании» и предлагают перейти по ссылке в Telegram‑канал. Злоумышленники утверждают, что в этом канале содержится информация о повышении пенсии или получении дополнительных выплат.
