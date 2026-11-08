Полиция задержала москвича с 163 свёртками опасного наркотика
Житель Внуково попал под подозрение в сбыте метадона. Подробности приводит пресс-служба управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 47-летнего москвича на ул. Агрохимической. При обыске в его квартире на Липовой аллее они нашли 163 свёртка с веществами массой около 180 г, электронные весы и упаковочный материал.
Исследование части изъятого показало, что это метадон, остальное направили на экспертизу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу. Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к организации канала поставки и сбыта запрещённых веществ.
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