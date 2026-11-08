Полиция задержала москвича с 163 свёртками опасного наркотика

08 ноября 2026, 12:37

Во Внуково задержали 47-летнего мужчину по подозрению в сбыте метадона

Фото: Istock/Roman Didkivskyi

Житель Внуково попал под подозрение в сбыте метадона. Подробности приводит пресс-служба управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам.