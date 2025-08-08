Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков на свиноферме 25 лет назад

08 августа 2025, 07:43

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками из Пермского края установили и задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух жителей Еловского района, совершенном 25 лет назад. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет РИА Новости.