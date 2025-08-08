Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков на свиноферме 25 лет назад
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками из Пермского края установили и задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух жителей Еловского района, совершенном 25 лет назад. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет РИА Новости.
По версии следствия, в марте 2000 года подозреваемый, уроженец Кемеровской области, заподозрил двух мужчин в краже. Вместе с сообщником он вывез их на свиноферму, где подверг их жестокому обращению: натравливал на них сторожевых собак, избивал и держал в овощной яме. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. После этого злоумышленники вывезли тела на Воткинское водохранилище и утопили в проруби.
Организатор преступления скрылся от правосудия, а его сообщник был задержан в том же году и осужден за незаконное лишение свободы и укрывательство преступления. Розыск главного фигуранта осложнялся тем, что на момент совершения преступления он использовал документы на имя другого человека, а затем уничтожил паспорт.
Недавно полицейские смогли установить личность подозреваемого, и он был задержан по месту жительства. В настоящее время следственные органы продолжают расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ (Убийство), фигурант заключен под стражу.
