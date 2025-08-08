В Москве на ста квадратах горят гаражи

08 августа 2025, 07:09

В Москве в районе Шипиловского проезда на ста квадратах горят десять гаражей

Фото: Istock/grafoto

На юге Москвы, в районе Шипиловского проезда, произошел крупный пожар. Об этом информирует РИА Новости.