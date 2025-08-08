В Москве на ста квадратах горят гаражи
На юге Москвы, в районе Шипиловского проезда, произошел крупный пожар. Об этом информирует РИА Новости.
По информации экстренных служб, в огне оказались десять гаражей, охватив площадь около 100 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных машин для ликвидации возгорания. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Службы продолжают работать на месте инцидента.
