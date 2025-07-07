Полиция задержала организатора трейл-марафона в Хибинах
Mash: организатора трейл-забега в Хибинах допрашивают следователи
Организатор трейл-забега в горах Хибины (Мурманская область), где 6 июля погибли два человека, задержан. Сейчас его допрашивают следователи, сообщает телеграм-канал Mash.
Уточняется, что организатор не стал отменять марафон из-за неблагоприятных погодных условий. Участвовавшие в забеге бежали под дождём и мокрым снегом.
В результате два человека погибли от переохлаждения, ещё двое марафонцев пострадали.
Читайте также: