Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с квартирой умершего москвича

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Полиция задержала четверых подозреваемых в мошеннических действиях с квартирой умершего москвича. Об этом сообщил замначальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице полковник внутренней службы Ленар Давлетшин.
Уточняется, что задержанные подозреваются в попытке завладеть недвижимостью умершего гражданина по поддельным документам.
Он добавил, что им таки и не удалось осуществить задуманное, так как схема была раскрыта и их задержали.
До этого опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 24% россиян ежедневно тревожат телефонные мошенники. Столько же получают такие звонки раз в месяц, 37% — раз в неделю, 10% — несколько раз в год.
Ранее сообщалось, что россияне отметили уменьшение числа звонков от мошенников.
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«Предварительно четверо граждан, действуя организованной группой с чётким распределением ролей, пытались завладеть квартирой в Москве. Злоумышленники, обладая информацией о смерти мужчины, составив поддельное завещание о праве на наследство от имени умершего собственника, предоставили документы нотариусу», — отметил в беседе с АГН «Москва» Давлетшин.
Он добавил, что им таки и не удалось осуществить задуманное, так как схема была раскрыта и их задержали.
До этого опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 24% россиян ежедневно тревожат телефонные мошенники. Столько же получают такие звонки раз в месяц, 37% — раз в неделю, 10% — несколько раз в год.
«Ещё 2% респондентов рассказали, что им звонят раз в несколько лет, а вот 3% опрошенных никогда с таким не сталкивались», — приводит RT результаты исследования.
Ранее сообщалось, что россияне отметили уменьшение числа звонков от мошенников.
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Мелисса Тимофеева