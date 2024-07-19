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Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с квартирой умершего москвича

19 июля 2024, 15:28
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция задержала четверых подозреваемых в мошеннических действиях с квартирой умершего москвича. Об этом сообщил замначальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице полковник внутренней службы Ленар Давлетшин.
Уточняется, что задержанные подозреваются в попытке завладеть недвижимостью умершего гражданина по поддельным документам.

«Предварительно четверо граждан, действуя организованной группой с чётким распределением ролей, пытались завладеть квартирой в Москве. Злоумышленники, обладая информацией о смерти мужчины, составив поддельное завещание о праве на наследство от имени умершего собственника, предоставили документы нотариусу», — отметил в беседе с АГН «Москва» Давлетшин.



Он добавил, что им таки и не удалось осуществить задуманное, так как схема была раскрыта и их задержали.

До этого опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 24% россиян ежедневно тревожат телефонные мошенники. Столько же получают такие звонки раз в месяц, 37% — раз в неделю, 10% — несколько раз в год.

«Ещё 2% респондентов рассказали, что им звонят раз в несколько лет, а вот 3% опрошенных никогда с таким не сталкивались», — приводит RT результаты исследования.

Ранее сообщалось, что россияне отметили уменьшение числа звонков от мошенников.

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#мошенники
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#мужчины
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#полиция
В Питере впервые осудили человека за пропаганду нацизма
19 июля 2024, 16:18

фото: istockphoto / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге впервые в истории вынесли приговор за пропаганду нацизма.
В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга был вынесен первый в истории города приговор по делу о неоднократной пропаганде нацизма.

«Подсудимый Андрей Разин был признан виновным в нарушении части 1 статьи 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается неоднократной пропаганды или публичного демонстрирования нацистской символики. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Разину запрещено в течение двух лет администрировать интернет-сайты. Он частично признал свою вину», — говорится в материале Взгляд.ру.

По данным Следственного комитета, 24 июня 2023 года Разин демонстрировал прохожим свою татуировку с изображением свастики, которую он сделал на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова в Санкт-Петербурге. Также он опубликовал эту фотографию в своем Telegram-канале.

Расследование показало, что Разин — лидер клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды и пропагандируют ненависть к людям других национальностей.

Ранее музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге был привлечён к ответственности за пропаганду нацизма.

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«Не только срок»: Адвокат раскрыл, что грозит мужчине, который полгода травил родителей ядом
Адвокат Воропаев: мужчина, травивший родителей полгода, получит не только срок
19 июля 2024, 16:02

Фото: iStock/ilkaydede

В подмосковной Балашихе 25-летний молодой человек подозревается в том, что травил химикатами мать и отчима. По словам пресс-службы подмосковного главка СК России, он с января по июнь 2024 года подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения.
Чудом остались живы: Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом своих родителей
Чудом остались живы: Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом своих родителей
Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.

Член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что в этом случае речь идет о покушении на преступление, а именно убийство путем отравления двух и более лиц.
«По совокупности возможных статей, даже при условии раскаяния и содействия следствию, срок, к которому могут приговорить отравителя, скорее всего окажется приличным — от 6 лет и выше строгого режима», — сказал эксперт.

Он добавил, что для установления всех обстоятельств дела, необходимо проведение различных экспертиз, которые не только установят вещество, которым хотели отравить, но также и оценить вред здоровью.
«Воздействие отравляющего вещества было длительным и бесследно для организма это не проходит. Более того в некоторых случаях отравление человека тем или иным веществом может дополнительно свидетельствовать о намерении убийства с особой жестокостью», — уточнил собеседник.

По его словам, помимо уголовной ответственности, отравителя могут привлечь и к гражданской. С него могут взыскать моральный ущерб, суммы на реабилитацию/лечение за причиненный вред здоровью или потребовать иные выплаты.
«При вынесении приговора суд будет оценивать множество факторов: мотивы, личностные качества отравителя, степень вреда здоровью, принцип воздействия отравляющего вещества (является ли он особо мучительным), длительность воздействия отравляющего вещества, мнение потерпевших и другое», — заключил Павел Воропаев.

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Бизнесмен показал попутчице в самолете порно на телефоне и попытался ее пощупать
19 июля 2024, 16:01

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Пассажирка самолета обвинила главу компании Vulcan Green Steel в домогательствах во время полета. Об этом она написала в публикации в социальной сети X, на которую обратило внимание издание The Economic Times.
Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Etihad Airways из Калькутты в Абу-Даби. По словам женщины, сначала 65-летний Динеш Кумар Сараоги, с которым она летела на соседних креслах, завязал с ней обычную беседу, после чего поинтересовался ее хобби. Когда она поделилась, что любит смотреть фильмы, Сараоги достал смартфон и включил ей порно, а потом попытался ее потрогать.

Пострадавшая сумела сбежать в туалет и сообщить о произошедшем членам экипажа. Уточняется, что стюарды сразу же пересадили ее на другое место. В этом время извращенец продолжал спрашивать у экипажа местонахождением женщины.

Автор публикации добавила, что бортпроводники и полицейские проводили ее до следующего выхода на посадку, однако подать жалобу она не успела.

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#авиакомпании
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Следствие запросило арест директора института РУДН по факту мошенничества
Директора РУДН арестовали по делу о мошенничестве
19 июля 2024, 15:54

Фото: IStock/designer491

Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что профессору вменяют ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время.

Станишевский — доктор химических наук, профессор, специализирующийся на создании лекарственных препаратов, получаемых из наночастиц золота, серебра, селена и иных элементов.

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#ук
#мошенничество
#рф
#учёный
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32-летнюю сотрудницу детдома осудят по делу о пропаже детей
19 июля 2024, 15:53

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кемеровской области будут судить 32-летнюю сотрудницу детского дома из-за пропажи детей год назад. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 8 июня прошлого года группа из 13 воспитанников и двух работников детского дома отправилась в поход и поднялась на пик Поднебесный. Трое подростков ушли вперёд быстрее остальных и не вернулись к месту встречи группы. Спасатели проводили поиски, однако тела мальчиков так и не были обнаружили.

Воспитательницу будут судить по статье Уголовного кодекса о халатности. Однако она сама не согласна с обвинением.

По данным следствия, женщина не обеспечила безопасное пребывание детей в горах, а также позволила троим подросткам самостоятельно проходить маршрут без контроля взрослых.

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#суд
#россия
#детдом
#воспитатель
#дети
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Суд приговорил американского журналиста Гершковича к 16 годам колонии
19 июля 2024, 15:17

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам лишения свободы. Приговор был оглашён в пятницу в Свердловском областном суде.
Отмечается, что журналист будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в этот день сообщалось, что он не признал вину по делу о шпионаже.

Гершковича обвиняют в шпионаже по заданию ЦРУ. Весной 2023 года он прибыл в Свердловскую область, где собирался секретную информацию о работе «Уралвагонзавода», выпускающего и ремонтирующего военную технику. 29 марта его задержали сотрудники ФСБ.

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#суд
#россия
#сша
#тюрьма
#шпион
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Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль
РИА Новости: собаку, на которую хотели поймать тигра, сбил автомобиль
19 июля 2024, 15:13

Фото: iStock/Ryan_Cergaiu

Собаку, на которую хотели поймать краснокнижного амурского тигра в поселке Пластун Приморского края, насмерть сбил автомобиль. Об этом пишет РИА Новости.
В социальных сетях 17 июля появилась информация о том, что за местным заводом используют собаку в качестве приманки на тигра. Она сидела на привязи в ограде, а у входов лежали капканы. О жестоком обращении с животным рассказали зоозащитники.

Отмечается, что животное неделю находилось на привязи без еды и воды. Позже её нашли без признаков жизни. У нее была обнаружена травма головы. Ориентировочно, животное получило смертельные травмы в результате наезда автомобиля. УМВД начало проверку по факту жестокого обращения с собакой.

В Челябинске мужчина пробрался во двор чужого дома и зарезал собаку. Сообщается, что она была задействованную в поиске пропавшего ребенка-инвалида.

Ранее начальник пресс-службы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области Алеся Бегленко и старший инструктор-кинолог Ногинского следственного изолятора №11 Алексей Ильяшенко рассказал, что сложность собак, которые ищут взрывчатые вещества, в том, что у них нет права на ошибку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#животное
#травма
#кинолог
#мужчина
#информация
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В Туапсе нашли мертвой туристку, которую восемь дней назад унесло в море на сапборде
В Черном море нашли тело туристки, которую унесло на сапборде
19 июля 2024, 14:59

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Спасатели Краснодарского края обнаружили тело туристки, которую вместе с подругой унесло в Черное море на сапборде. Об этом информирует администрация Туапсинского района.
Уточняется, что тело девушки нашли вблизи села Ольгинки, на берег ее доставили спасатели филиала «Кубань-Спас». Приметы совпадают с туристкой, которая пропала на курорте 11 июля.

В этот день девушка вместе с двумя подругами отправилась на прогулку в море. Они катались на сапбордах. Через некоторое время туристок унесло в море. Вскоре одной из них удалось спастись.

Для поисков были привлечены более 40 человек и гидроциклы. В результате спасатели обнаружили вторую россиянку, которая на берегу отказалась от госпитализации. Местонахождение третьей, до сегодняшнего дня, оставалось неизвестным.

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#спасатели
#море
#человек
#девушка
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В городах Италии осквернили баннеры в поддержку России
Вандалы сорвали баннеры в поддержку России в Модене и Реджо-Эмилии
19 июля 2024, 14:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Неизвестные осквернили и сорвали баннеры в поддержку России, появившиеся на улицах городов Италии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил экс-член городского совета Корреджо, координатор инициативы Андреа Нанетти.
Он отметил, что ряд гражданских ассоциаций принял решение о размещении плакатов с надписью «Россия не мой враг» на улицах городов Модена и Реджо-Эмилия. Подобные плакаты уже размещались месяцем ранее в соседней области Венето.

В Модене было размещено семь таких плакатов в понедельник. Однако в ночь на вторник их сорвали. А появившиеся плакаты в Реджо-Эмилии исписали украинскими националистическими слоганами.

Нанетти подчеркнул, что против плакатов выступили оба мэра городов.

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