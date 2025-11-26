Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Белого дома в центре Вашингтона
В центре Вашингтона произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома. Задержан один подозреваемый, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции столицы США.
Место, где случилась перестрелка, немедленно оцепили правоохранительные органы. Улицы полностью перекрыты для машин и пешеходов.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила о двух пострадавших бойцах национальной гвардии. Она не уточнила, в каком состоянии они находятся в настоящий момент.
Предварительно, стрелявший в нацгвардейцев тяжело ранен.
Также известно, что президент США Дональд Трамп в момент происшествия в Белом доме отсутствовал. Он улетел во Флориду. Трампу уже доложили о случившемся.
