«С фингалами гуляю»: Милохин вышел на ринг на мероприятии в Испании и показал синяки

26 ноября 2025, 22:35

Даня Милохин заявил, что получил травмы после боя на вечеринке в Барселоне

Даня Милохин (Фото: Instagram* / @danya_milokhin)

Блогер Даня Милохин сообщил, что принял участие в боксерском поединке на частном мероприятии в Барселоне и получил после него травмы. Об этом пишет «КП».





По словам Милохина, его заранее пригласили выступить на дне рождения бизнесмена: задача состояла в том, чтобы выйти на ринг с любым боксёром ради шоу.





«Ещё есть шанс, что меня купят… Ну не купят, а я сейчас делаю Шенген в Европу. И меня хочет купить один какой-то богатый тип, чтобы я на его дне рождения побился с кем-то. Просто с любым боксёром», — говорил блогер до боя.

«Всем привет! А я с фингалами гуляю по Испании. Это Барселона, детка», — сказал он подписчикам.