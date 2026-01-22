Школьник и уборщица из нижнекамского лицея в удовлетворительном состоянии

22 января 2026, 14:54

Фото: iStock/sudok1

После нападения в нижнекамском лицее №37 13-летний школьник и пострадавшая уборщица находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает в Минздраве Республики Татарстан.





Ранее мэр Радмир Беляев сообщил, что ученик 7-го класса напал с ножом на уборщицу, она получила травму руки, жизни женщины ничего не угрожает. По версии следствия, нападение произошло после конфликта подростка с технической работницей. Школьник также произвел выстрел из сигнального устройства и получил телесные повреждения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.





«Мальчик госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшая женщина также госпитализирована, состояние удовлетворительное, ей оказывается вся помощь», – уточнили в министерстве «Татар-информу».