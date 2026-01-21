Российский школьник погиб, выехав на санях под колёса машины

21 января 2026, 21:17

В Дагестане автомобиль насмерть сбил школьника на санях

Фото: Istock/Canetti

В Дагестане автомобиль сбил 16-летнего школьника, который катался на санях. Подросток позже скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.