Российский школьник погиб, выехав на санях под колёса машины
В Дагестане автомобиль сбил 16-летнего школьника, который катался на санях. Подросток позже скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошёл на окраине села в Ботлихском районе. Ученик девятого класса катался с естественной горки, склон которой выходил прямо на проезжую часть дороги. Во время одного из спусков подросток на санях выехал на дорогу. В этот момент его настиг автомобиль Lada Priora.
Предварительная версия указывает, что 31-летний водитель машины просто не заметил школьника, когда выезжал из-за поворота. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб грудной клетки и лёгких.
Медики доставили его в больницу, но спасти жизнь подростка врачи не смогли. Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
