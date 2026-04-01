Калининградская школьница попала в больницу, выпив купленный тетей коньяк

Фото: iStock/Iulianna Est

В Калининградской области школьница оказалась в больнице с отравлением после того, как выпила купленный родственницей алкоголь. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.



По его информации, инцидент произошел в городе Мамоново. Две девочки 12 и 13 лет попросили 52-летнюю тетю купить им алкоголь, и та согласилась. После этого дети сразу же распили пол-литра коньяка в парке. В результате одного ребенка госпитализировали, другого отпустили домой после осмотра.

На женщину составили административный протокол за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя.

Лидия Пономарева

