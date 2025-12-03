Достижения.рф

Пьяный водитель каршеринга влетел в такси на Садовой улице в Петербурге

Фото: istockphoto / Anton Novikov

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на парковке в Петербурге, где автомобиль каршеринга совершил наезд на припаркованное такси марки KIA. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



В результате столкновения машина такси получила серьезные повреждения, а ее фрагменты разлетелись по проезжей части.

По предварительной информации, водитель арендованного автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Сопровождавший его пассажир также был нетрезв.

Свидетели происшествия сообщили о госпитализации водителя такси. Информация о состоянии его здоровья на данный момент не разглашается.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место инцидента для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

