Пьяный водитель каршеринга влетел в такси на Садовой улице в Петербурге
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на парковке в Петербурге, где автомобиль каршеринга совершил наезд на припаркованное такси марки KIA. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
В результате столкновения машина такси получила серьезные повреждения, а ее фрагменты разлетелись по проезжей части.
По предварительной информации, водитель арендованного автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Сопровождавший его пассажир также был нетрезв.
Свидетели происшествия сообщили о госпитализации водителя такси. Информация о состоянии его здоровья на данный момент не разглашается.
Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место инцидента для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.
