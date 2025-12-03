Пьяный водитель каршеринга влетел в такси на Садовой улице в Петербурге

03 декабря 2025, 03:56

Фото: istockphoto / Anton Novikov

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на парковке в Петербурге, где автомобиль каршеринга совершил наезд на припаркованное такси марки KIA. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».