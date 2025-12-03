Достижения.рф

Появились подробности нападения на радио «ШОК» в Петербурге

Фото: istockphoto / AlexLinch

Уроженец Казахстана ворвался в прямой эфир радио «ШОК» в Петербурге и требовал отдать ему микрофон. Об этом в беседе с 78.ru рассказал телеведущий Святослав Коровин.



Выяснилось, что мужчина постучал в дверь студии во время песенной паузы. Однако Коровин решил не реагировать на звуки.

Чуть позже злоумышленник вломился в помещение и потребовал доступ к прямому эфиру, угрожая присутствующим людям неизвестным предметом. Казахстанец взял микрфоно и, по словам телеведущего, начал дискредитировать СВО и угрожал нападением на Москву.

«Как мог тянул я, но он сам умудрился вырубить музыку, включить микрофон и начать вещать», — уточнил Коровин.
По предварительным данным, прибывшая на место происшествия полиция задержала неадекватного мужчину. Оружия при нем не оказалось.

Напомним, инцидент произошел во время эфира с издателем Глебом Стафеевым.


Александр Огарёв

