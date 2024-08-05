Руководителей парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве

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Правоохранительные органы задержали руководителей военно-патриотического парка «Патриот». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что их задержали в рамках расследования дела о мошенничестве. При этом не уточняется, сколько человек были задержаны и кем они являются.
Издание напомнило, что в последние несколько недель в парке проводятся обыски по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он курировал возведение этого парка и занимался вопросами строительства.
Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Его задержали и арестовали на рабочем месте в конце апреля.
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Издание напомнило, что в последние несколько недель в парке проводятся обыски по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он курировал возведение этого парка и занимался вопросами строительства.
Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Его задержали и арестовали на рабочем месте в конце апреля.
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Анастасия Чинкова