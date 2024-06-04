Полиция задержала стрелка из Бибирево

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Мужчину, который из окна своей квартиры открыл стрельбу из пневматического оружия по людям и общественному транспорту в Бибирево, задержали. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Уточняется, что 50-летнего стрелка задержали в собственной квартире. Там же обнаружили пневматическую винтовку.
По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Напомним, 4 июня неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном районе Бибирево возле торгового центра на улице Костромской. Он ранил мужчину и женщину из пневматического оружия, а также стрелял по общественному транспорту.
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«По предварительным данным, хулиганские действия совершил мужчина 1974 г. р. Он обнаружен в квартире по месту жительства. Там же обнаружено оружие», — подтвердили в столичной прокуратуре.
По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Напомним, 4 июня неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном районе Бибирево возле торгового центра на улице Костромской. Он ранил мужчину и женщину из пневматического оружия, а также стрелял по общественному транспорту.
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Элина Позднякова