Девушка покусала полицейских при задержании, им потребовалась помощь врачей

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В американском штате Пенсильвания девушка покусала полицейских во время задержания за кражу. Об этом пишет NBC 10 Philadelphia.
Согласно сообщению, пять девушек украли товар из магазина спортивного инвентаря. Продавцы заметили это и обратились в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место преступления и застали воровок на выходе из здания.
При задержании 18-летняя Санни Рид решила так просто не сдаваться и начала пинаться, а после искусала двоих полицейских так, что им потребовалась медицинская помощь. В итоге девушку всё же удалось обездвижить.
Полицейские изъяли у пятерых задержанных 54 товара общей стоимостью 1899 долларов (170,5 тысячи рублей). Всем им предъявили обвинения. Самую активную также обвиняют в нападении на полицейских.
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При задержании 18-летняя Санни Рид решила так просто не сдаваться и начала пинаться, а после искусала двоих полицейских так, что им потребовалась медицинская помощь. В итоге девушку всё же удалось обездвижить.
Полицейские изъяли у пятерых задержанных 54 товара общей стоимостью 1899 долларов (170,5 тысячи рублей). Всем им предъявили обвинения. Самую активную также обвиняют в нападении на полицейских.
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Элина Позднякова