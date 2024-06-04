Девушка покусала полицейских при задержании, им потребовалась помощь врачей

Опубликованы кадры последствий обрушения лифтовой шахты во время ремонта в Бобровом переулке в Москве. На записи от Telegram-канала Baza видно, что у мужчины окровавлена голова. На асфальте упавшая кабина, у которой почти целиком отсутствует каркас.