Полиция задержала стрелявшего у магазина «Рошен» во Львове
Во Львове арестован мужчина, открывший огонь из пистолета во время ссоры
Во Львове сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу у кондитерского магазина «Рошен», расположенного на улице Владимира Великого. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Страну.ua».
По информации источника, подозреваемый использовал пневматическое оружие во время личного конфликта.
Украинские СМИ ранее обратили внимание на то, что инцидент произошёл вблизи места другого громкого преступления: накануне неподалёку был застрелен бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. По данным журналистов, нападавший был одет в форму курьера и после убийства скрылся.
