Полиция задержала стрелявшего у магазина «Рошен» во Львове

31 августа 2025, 22:51

Во Львове арестован мужчина, открывший огонь из пистолета во время ссоры

Фото: Istock / Allexxandar

Во Львове сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу у кондитерского магазина «Рошен», расположенного на улице Владимира Великого. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Страну.ua».