«Спасибо Болгарии»: Глава Еврокомиссии раскрыла масштабы военной помощи Киеву

31 августа 2025, 20:23

Глава Еврокомиссии назвала неожиданного лидера по снабжению Украины

Фото: Istock/Golden_Brown

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на завод в болгарском Сопоте заявила, что Болгария поставила Украине около трети всего оружия на начальном этапе конфликта, и поблагодарила за эту поддержку. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции на предприятии.