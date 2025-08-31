«Спасибо Болгарии»: Глава Еврокомиссии раскрыла масштабы военной помощи Киеву
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на завод в болгарском Сопоте заявила, что Болгария поставила Украине около трети всего оружия на начальном этапе конфликта, и поблагодарила за эту поддержку. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции на предприятии.
Фон дер Ляйен одобрила планы Болгарии нарастить производство пороха и снарядов стандартов НАТО, значительная часть которых предназначена для Украины. Это также создаст около тысячи новых рабочих мест на предприятии. Глава ЕК подтвердила, что к концу года производство снарядов в ЕС достигнет 2 млн единиц и продолжит расти.
Визит в Болгарию прошёл в рамках турне по «прифронтовым государствам», включая страны Балтии, Финляндию, Польшу и Румынию. Венгрия и Словакия, также граничащие с Украиной, в список не вошли. В ходе поездок глава ЕК посещает военные объекты и обсуждает наращивание оборонного потенциала Европы.
Напомним, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине.
