В российском городе едва не взорвались огромные резервуары с мазутом

31 августа 2025, 21:25

Возгорание мусора в промзоне Обнинска привело к масштабному пожару

Фото: Istock/dear2627

31 августа на территории промышленной зоны в Обнинске (Калужская область) произошёл сильный пожар. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону.





Возгорание мусора между ангарами было зафиксировано в 16:36. Отмечается, что на момент прибытия первых пожарных подразделений площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Впоследствии огонь распространился на два ангара, общая площадь пожара достигла почти трёх тысяч квадратных метров.

«Была угроза перехода на шесть резервуаров с мазутом объёмом 1000 кубических метров каждый», — сообщили в ведомстве.