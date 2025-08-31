В российском городе едва не взорвались огромные резервуары с мазутом
Возгорание мусора в промзоне Обнинска привело к масштабному пожару
31 августа на территории промышленной зоны в Обнинске (Калужская область) произошёл сильный пожар. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Возгорание мусора между ангарами было зафиксировано в 16:36. Отмечается, что на момент прибытия первых пожарных подразделений площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Впоследствии огонь распространился на два ангара, общая площадь пожара достигла почти трёх тысяч квадратных метров.
«Была угроза перехода на шесть резервуаров с мазутом объёмом 1000 кубических метров каждый», — сообщили в ведомстве.Пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить его распространения на топливные резервуары. На данный момент огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших не зафиксировано.
Ранее был локализован пожар на складе в Балашихе, составивший 4000 квадратных метров.